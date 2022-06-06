В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле Киевского района Донецка

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Мирный житель ранен в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских военных, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле Киевского района Донецка
  • AP

«Ранение получил мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Также сообщается, что на улицах Революционная и Волновахская разрушены домостроения.

Ранее в Донецке один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

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