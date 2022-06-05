Херсонское УСИН отказалось принимать необоснованно переданных ВСУ российских военнопленных

Подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские военные пытались определить в колонии без законных оснований. Об этом заявил глава ведомства Евгений Соболев.

«К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных», — цитирует его РИА Новости.

Соболев назвал подобное действие провокацией с украинской стороны.

«Должны быть законные основания для задержания человека, а тут приехали и сказали: «Заберите». Так это не работает. Есть закон, который должен работать», — пояснил он.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик находятся около 8 тыс. военнопленных Вооружённых сил Украины.