Во время обстрела в шахте имени Челюскинцев в ДНР находились более 50 человек

В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что 51 работник шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка находился под землёй во время обстрела со стороны ВСУ. Сообщается, что шахтёры были выведены на поверхность.

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