Во время обстрела в шахте имени Челюскинцев в ДНР находились более 50 человек

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В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что 51 работник шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка находился под землёй во время обстрела со стороны ВСУ. Сообщается, что шахтёры были выведены на поверхность.
Во время обстрела в шахте имени Челюскинцев в ДНР находились более 50 человек
  • Gettyimages.ru
  • © Aliyev Alexei Sergeevich

Отмечается, что накануне в филиале шахты имени Челюскинцев в результате артиллерийского обстрела произошло отключение электроэнергии.

«Под землёй находился 51 горняк, поднялись на поверхность по лестничным маршам клетьевого ствола», — говорится в сообщении ведомства. 

Утром 5 июня стало известно, что украинские военные уничтожили шахту имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка. 

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