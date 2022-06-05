Во время обстрела в шахте имени Челюскинцев в ДНР находились более 50 человек
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Отмечается, что накануне в филиале шахты имени Челюскинцев в результате артиллерийского обстрела произошло отключение электроэнергии.
«Под землёй находился 51 горняк, поднялись на поверхность по лестничным маршам клетьевого ствола», — говорится в сообщении ведомства.
Утром 5 июня стало известно, что украинские военные уничтожили шахту имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка.