В результате обстрелов ВСУ в черте Донецка был пробит газопровод большого давления

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела ВСУ был пробит газопровод большого давления.

«Под обстрелом ВФУ посёлок Лидиевка Кировского района. Пробит газопровод большого давления. Информация уточняется», — написал он в своём Telegram.

Ранее Кулемзин заявил, что в результате обстрела ВСУ центра города повреждены две школы и Крытый рынок.

Вечером 4 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».

Позднее поступила информация о новых обстрелах разных районов Донецка из «Градов».