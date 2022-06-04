В результате обстрелов ВСУ в черте Донецка был пробит газопровод большого давления
«Под обстрелом ВФУ посёлок Лидиевка Кировского района. Пробит газопровод большого давления. Информация уточняется», — написал он в своём Telegram.
Ранее Кулемзин заявил, что в результате обстрела ВСУ центра города повреждены две школы и Крытый рынок.
Вечером 4 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».
Позднее поступила информация о новых обстрелах разных районов Донецка из «Градов».