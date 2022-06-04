В Ереване завершилось шествие протестующих против Пашиняна

Протестная акция в Ереване завершилась без происшествий и стычек с полицией.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что возле резиденции премьер-министра Армении Николы Пашиняна протестующие наткнулись на оцепление из силовиков. Демонстранты поскандировали возле здания разного рода речёвки, на импровизированной сцене выступил вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, а после этого участники акции ушли.

Стычек и столкновений с полицией во время самого шествия не было.

Ранее сообщалось, что в Ереване участники очередной протестной акции против премьер-министра Армении Никола Пашиняна отправились к его резиденции.