В Белоруссии разработают законопроект о параллельном импорте

В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию «параллельного импорта» товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что товары параллельного импорта появятся в России через месяц.