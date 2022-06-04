В Белоруссии разработают законопроект о параллельном импорте
- AFP
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию «параллельного импорта» товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в заявлении.
Отмечается, что установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка.
Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что товары параллельного импорта появятся в России через месяц.