ВСУ выпустили по ДНР более 410 снарядов и мин за сутки

Короткая ссылка
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по 12 населённым пунктам ДНР.
ВСУ выпустили по ДНР более 410 снарядов и мин за сутки
  • РИА Новости

«За текущие сутки противник выпустил более 410 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», 155-, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что «были обстреляны районы 12 населённых пунктов республики».

В результате обстрелов погиб мирный житель, 11 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике из РСЗО «Град».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить