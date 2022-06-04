ВСУ выпустили по ДНР более 410 снарядов и мин за сутки

Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по 12 населённым пунктам ДНР.

«За текущие сутки противник выпустил более 410 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», 155-, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что «были обстреляны районы 12 населённых пунктов республики».

В результате обстрелов погиб мирный житель, 11 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике из РСЗО «Град».