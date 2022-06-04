В Донецке обесточен водоузел после обстрела со стороны ВСУ

В Петровском районе Донецка после обстрела со стороны украинских военных обесточен водоузел, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Отмечается, что техническую воду можно получить на стационарных пунктах разлива.

Ранее сообщалось об обстреле Енакиева из американских гаубиц М777.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в результате действий украинских военных пострадали два человека.