В Донецке обесточен водоузел после обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Отмечается, что техническую воду можно получить на стационарных пунктах разлива.
Ранее сообщалось об обстреле Енакиева из американских гаубиц М777.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в результате действий украинских военных пострадали два человека.