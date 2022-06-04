В Запорожье сообщили о ликвидации группы диверсантов

В Мелитопольском районе Запорожской области выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«На днях в Мелитопольском районе была выявлена и нейтрализована ДРГ террористов Зеленского. Спасибо нашим ребятам за блестяще выполненную работу», — написал он в своём Telegram.

Пост сопровождается видеоподтверждением ликвидации группы противника.

Министерство обороны России ранее опубликовало видео ракетных ударов по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье.

22 мая Министерство обороны России показало видеозапись нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины.