Пять работников «Воды Донбасса» пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Количество пострадавших в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Горловки возросло до пяти. Это сотрудники компании «Вода Донбасса», которые занимались ремонтом резервного водохранилища.
Пять работников «Воды Донбасса» пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
  • AP

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее сообщалось о том, что со стороны Украины по Горловке выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.

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