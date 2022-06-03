Пять работников «Воды Донбасса» пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Количество пострадавших в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Горловки возросло до пяти. Это сотрудники компании «Вода Донбасса», которые занимались ремонтом резервного водохранилища.

AP

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. Ранее сообщалось о том, что со стороны Украины по Горловке выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.