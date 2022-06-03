Жители Эстонии высказались о повышении цен на газ и бензин

Жители Эстонии рассказали в беседе с Ruptly, как они относятся к повышению цен на газ и бензин в стране.

«Скорее, наверное, негативно, естественно (отношусь к этому. — RT), нежели чем нейтрально», — сказала одна из жительниц.

По её словам, это всё отражается на уровне цен и благосостоянии жителей. При этом она заявила, что «не может сказать, что она как-то переосмыслила потребление энергии и занимается поиском альтернативных источников отопления».

«Потому что дом топится электричеством и дровами, но, поскольку теперь и ценник на дрова вырос, будем думать дальше. Если так будет продолжаться, уровень дохода не повышается, а уровень расходов растёт, то, безусловно, придётся залезть в кубышку», — отметила женщина.

Другая жительница Эстонии заявила, что негативно относится к росту цен.

«Цены поднимаются, это негативное отношение. То, что в мире, понятно, что это где-то далеко. А если это уже дома будет, тогда это, конечно, предрекает цепочку всех этих проблем», — сказала она.

Ещё один житель заявил, что «нет впечатления, что всё как-то прямо ужаснее, чем было».

«Мы всё так же везде ездим и живём по-прежнему. Мы просто тратим на газ где-то на 25—30% больше, чем обычно», — сказал он.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.