Российские военные рассказали, как ВСУ обстреливают мирных жителей в Изюме

Российские военные рассказали военному корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, как Вооружённые силы Украины обстреливают мирных жителей, в том числе кассетными боеприпасами, в городе Изюме Харьковской области.

«Тут лупили из всего, чего можно, именно американского производства по нам. Фосфора много было. Тут как в аду было», — рассказали военные.

Один из них отметил, что страдает из-за обстрелов местное население.

«Взять вот рынок... лупили каждый день, кроме понедельника. Вот почему? Понедельник — выходной у рынка. Последний раз 35 человек (пострадали)», — сообщил он.

Кроме того, по словам бойцов ВС России, для наведения ударов по гражданским людям украинские военные используют сотовую связь.

«Одного-двоих не трогают. А вот два-три человека звонят... Разбомбили — видят, что по кому-то попали, больше не стреляют: ждут, когда скорая подъедет или военные... И начинают второй раз накрывать. Это тактика, которая практикуется (украинскими военными. — RT)», — сообщили военные.

В апреле сообщалось, что Минобороны вывезло в Россию первых беженцев из Изюма.