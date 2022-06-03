Силы ДНР и России отразили попытку прорыва украинских войск в районе Новгородского

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Силы ДНР и России отразили попытку прорыва украинских войск в районе Новгородского в Донбассе, уничтожены до 20 человек личного состава. Об этом сообщила Народная милиция республики.
Силы ДНР и России отразили попытку прорыва украинских войск в районе Новгородского
  • РИА Новости

«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе населённого пункта Новгородское», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что военные республики и Вооружённых сил России отразили атаку украинских войск в районе Сладкого со стороны Новомихайловки в Донбассе.

Огневым воздействием были подавлены две огневые точки украинских военных в районе населённого пункта Марьинка.

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