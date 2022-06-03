В ДНР заявили об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Михайловки со стороны Украины.

До этого украинские военные обстреляли Енакиево из американских гаубиц М777. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в результате действий украинских военных пострадали два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить