В ДНР заявили об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено шесть мин калибра 120 мм.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Михайловки со стороны Украины.
До этого украинские военные обстреляли Енакиево из американских гаубиц М777. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в результате действий украинских военных пострадали два человека.