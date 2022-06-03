В ДНР заявили об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Михайловки со стороны Украины.

До этого украинские военные обстреляли Енакиево из американских гаубиц М777. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в результате действий украинских военных пострадали два человека.