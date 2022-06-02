Медведев: призывы из США и Европы плохо влияют на дипурегулирование конфликта на Украине

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera заявил, что призывы из США и Европы плохо влияют на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Медведев: призывы из США и Европы плохо влияют на дипурегулирование конфликта на Украине
  • РИА Новости

«Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах дипурегулирования ситуации.

По его словам, не так давно Украина «будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам», но после отказалась от диалога под влиянием США и ЕС.

«Но в какой-то период — явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, — они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась», — цитирует его РИА Новости.

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает труднодостижимым дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

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