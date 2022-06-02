Медведев: призывы из США и Европы плохо влияют на дипурегулирование конфликта на Украине
- РИА Новости
«Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах дипурегулирования ситуации.
По его словам, не так давно Украина «будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам», но после отказалась от диалога под влиянием США и ЕС.
«Но в какой-то период — явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, — они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась», — цитирует его РИА Новости.
В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает труднодостижимым дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.