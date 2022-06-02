Подмосковные волонтёры приехали в Донецк
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В Московской области 130 пунктов сбора гумпомощи. В Домодедове — единственный распределительный центр, где наши волонтёры собираются, всё фасуют и отправляют в Донбасс. Здесь ребята уже формируют пакеты для жителей с той продукцией, которую мы отправили», — рассказала волонтёр Наталья.
По её словам, добровольцы хотят наладить механизм работы склада.
Также подмосковные волонтёры планируют посетить детскую больницу.
Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.