Подмосковные волонтёры приехали в Донецк

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Волонтёры из подмосковного Домодедова приехали в Донецк.
Подмосковные волонтёры приехали в Донецк
  • AP

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Московской области 130 пунктов сбора гумпомощи. В Домодедове — единственный распределительный центр, где наши волонтёры собираются, всё фасуют и отправляют в Донбасс. Здесь ребята уже формируют пакеты для жителей с той продукцией, которую мы отправили», — рассказала волонтёр Наталья.

По её словам, добровольцы хотят наладить механизм работы склада.

Также подмосковные волонтёры планируют посетить детскую больницу.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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