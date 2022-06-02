Уголовное дело на Медведчука передано в суд

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Госбюро расследований Украины сообщило о том, что уголовное дело на депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука направили для рассмотрения в суд. Досудебное расследование завершено.
Уголовное дело на Медведчука передано в суд
  • РИА Новости

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

Медведчук обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

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