Уголовное дело на Медведчука передано в суд

Госбюро расследований Украины сообщило о том, что уголовное дело на депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука направили для рассмотрения в суд. Досудебное расследование завершено.

РИА Новости