Российские военнослужащие передали Луганскому детдому призы, выигранные в «Поле чудес»
- РИА Новости
«Сегодня в нашем заведении настоящий праздник, эмоции переполняют. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации передало нам весь призовой фонд программы «Поле чудес», которая состоялась в канун великого праздника — Дня Победы. Такой сюрприз, мы просто не ожидали, спасибо огромное», — заявила директор детдома Виктория Мочалова.
Ранее сообщалось, что очередная партия гуманитарной помощи от Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия» доставлена в населённые пункты ЛНР.