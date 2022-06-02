Российские военнослужащие передали Луганскому детдому призы, выигранные в «Поле чудес»

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Представители Главного управления связи Вооружённых сил России доставили в Луганский детский дом призы, выигранные военнослужащими в ходе телеигры «Поле чудес» в канун Дня Победы. Среди призов — автомобиль, электронная и бытовая электрическая техника.
Российские военнослужащие передали Луганскому детдому призы, выигранные в «Поле чудес»
  • РИА Новости

«Сегодня в нашем заведении настоящий праздник, эмоции переполняют. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации передало нам весь призовой фонд программы «Поле чудес», которая состоялась в канун великого праздника — Дня Победы. Такой сюрприз, мы просто не ожидали, спасибо огромное», — заявила директор детдома Виктория Мочалова.

Ранее сообщалось, что очередная партия гуманитарной помощи от Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия» доставлена в населённые пункты ЛНР.

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