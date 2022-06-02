В ЛНР заявили об уничтожении 37 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно — 37 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены пять бронетранспортёров, две артиллерийские установки и три единицы автомобильной техники.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик находятся около 8 тыс. военнопленных Вооружённых сил Украины.