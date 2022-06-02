В ДНР сообщили о 68 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию республики.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено 485 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов один человек погиб, 17 получили ранения.

Также было повреждено 32 домостроения и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.