В ДНР сообщили о 68 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
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«За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 485 единиц различных боеприпасов.
В результате обстрелов один человек погиб, 17 получили ранения.
Также было повреждено 32 домостроения и 19 объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.