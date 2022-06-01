Народная милиция ДНР сообщила об отражении атаки украинских войск в районе Павловки

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об отражении атаки украинских войск в районе населённого пункта Павловка.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что атака с направления населённого пункта Угледар была отражена в результате совместных действий военнослужащих ДНР и Вооружённых сил России.

«Нашими военнослужащими уничтожен танк Т-64, две БМП и до 50 человек личного состава», — заявили в Народной милиции.

Отмечается, что мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населённого пункта Новомихайловка.

«Враг отступил, понеся значительные потери», — отмечается в сообщении.

Также в Народной милиции сообщили, что трое военнослужащих ДНР погибли, 12 получили ранения за минувшие сутки.