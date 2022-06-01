Путин обсудил с Пашиняном реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху
- РИА Новости
«При обсуждении хода реализации основополагающих трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе», — говорится на сайте Кремля.
31 мая Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны также обсудили ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.