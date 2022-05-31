В пригородах Северодонецка начали поиск захоронений неизвестных солдат

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Власти пригородов Северодонецка приступили к поиску могил неизвестных солдат, одна уже найдена, заявил начальник отдела жизнеобеспечения сёл Гречишкино и Муратово Павел Гречишкин.
В пригородах Северодонецка начали поиск захоронений неизвестных солдат
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Могила находится в лесопосадке у дороги рядом с селом Путилино», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что военнослужащий погиб при наступлении Народной милиции Луганской Народной Республики на Северодонецк. По его словам, по окончании боевых действий тело будет эксгумировано.

Глава республики Леонид Пасечник ранее заявил, что силы республики контролируют треть Северодонецка.

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