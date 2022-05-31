Следователи обнаружили самодельные взрывные устройства при осмотре промзоны «Азовстали»

Следователи Следственного комитета России обнаружили самодельные взрывные устройства украинских военных на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в ходе осмотра была обнаружена коробка с самодельными взрывными устройствами различной сложности.

Также был найден шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения.

Кроме того, следствие обнаружило боекомплекты и вооружение иностранного производства, а также запасы продовольствия и электронику.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России начали следственные действия на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе.