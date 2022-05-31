Следователи обнаружили самодельные взрывные устройства при осмотре промзоны «Азовстали»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в ходе осмотра была обнаружена коробка с самодельными взрывными устройствами различной сложности.
Также был найден шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения.
Кроме того, следствие обнаружило боекомплекты и вооружение иностранного производства, а также запасы продовольствия и электронику.
Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России начали следственные действия на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе.