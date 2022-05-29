При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек и трое получили ранения

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Украинские военные обстреляли Донецк, в результате чего погибла мирная жительница и ещё три человека получили ранения, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек и трое получили ранения
  • AP

«В результате обстрела Будённовского района Донецка украинские военные преступники ранили троих мирных жителей. Также в Ленинском районе Донецка, на улице Левобережной, была убита женщина», — говорится в сообщении. 

Ранее стало известно об обстреле Калининского и Будённовского районов Донецка со стороны ВСУ.

Кроме того, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских военных погибла мирная жительница.

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