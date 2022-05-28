В ДНР запретили продажу лома цветных металлов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
«Установить, что на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на освобождённых территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, запрещаются сбор, перевозка и реализация лома цветных металлов», — говорится в постановлении.
Согласно документу, при установлении случаев незаконного сбора, перевозки или продажи цветных металлов юридическим и физическим лицам предписано информировать о них органы внутренних дел республики.