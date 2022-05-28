ВСУ обстреляли три населённых пункта ДНР

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные обстреляли три населённых пункта республики.
ВСУ обстреляли три населённых пункта ДНР
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:21 — н. п. Металлист — н. п. Доломитное: выпущено пять мин калибром 82 мм; 17:50 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено три мины калибром 120 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Уточняется, что также в 17:52 украинцы обстреляли населённый пункт Минеральное. По нему было выпущено две мины калибром 120 мм.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибра 122 мм.

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