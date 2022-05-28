В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили три снаряда калибра 122 мм по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Отмечается, что было выпущено три снаряда калибра 122 мм. Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибра 122 мм.