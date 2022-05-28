В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные выпустили три снаряда калибра 122 мм по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено три снаряда калибра 122 мм.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибра 122 мм.
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