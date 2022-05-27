Минобороны: почти 19 600 человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
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«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 598 человек», — сказал Мизинцев.
По его словам, среди эвакуированных 2629 детей.
Ранее сообщалось, что в Безыменное из Новоазовского района Мариуполя за сутки доставлены 280 человек, в том числе 46 детей.