Минобороны: почти 19 600 человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 19 598 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 598 человек», — сказал Мизинцев.

По его словам, среди эвакуированных 2629 детей.

Ранее сообщалось, что в Безыменное из Новоазовского района Мариуполя за сутки доставлены 280 человек, в том числе 46 детей.