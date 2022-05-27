Белоруссия отменяет ПЦР-тесты и документы о вакцинации для въезда иностранцев

Короткая ссылка
В белорусском правительстве приняли решение отменить ПЦР-тесты и документы о вакцинации для въезда иностранцев.
Белоруссия отменяет ПЦР-тесты и документы о вакцинации для въезда иностранцев
  • Gettyimages.ru
  • © Mrs_2015

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Решением оперативно-ситуационного штаба при Совете министров с 00:00 28 мая текущего года отменены ПЦР-тесты и подтверждающие вакцинацию против COVID-19 документы для въезда иностранных граждан на территорию Беларуси», — указывает агентство.

Уточняется, что соответствующее постановление Совмина будет подписано премьером в ближайшее время.

Ранее власти Израиля отменили требование о сдаче обязательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции перед вылетом в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить