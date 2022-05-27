Белоруссия отменяет ПЦР-тесты и документы о вакцинации для въезда иностранцев

В белорусском правительстве приняли решение отменить ПЦР-тесты и документы о вакцинации для въезда иностранцев.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Решением оперативно-ситуационного штаба при Совете министров с 00:00 28 мая текущего года отменены ПЦР-тесты и подтверждающие вакцинацию против COVID-19 документы для въезда иностранных граждан на территорию Беларуси», — указывает агентство.

Уточняется, что соответствующее постановление Совмина будет подписано премьером в ближайшее время.

Ранее власти Израиля отменили требование о сдаче обязательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции перед вылетом в страну.