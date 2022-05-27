На Украине прервали эфир с депутатом Рады после слов о бедственном положении ВСУ

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Телеканал «Украина 24» прервал эфир с депутатом Верховной рады Сергеем Рахманиным после его заявлений о бедственном положении украинских войск. Об этом сообщило РИА Новости.
На Украине прервали эфир с депутатом Рады после слов о бедственном положении ВСУ
  • РИА Новости

Он заявил, что потери украинских войск «намного больше», несмотря на поступающее от западных стран вооружение.

Рахманин заявил, что украинская армия «выстреливает советский боекомплект», количество которого «ограничено».

При этом депутат объяснил, что для перехода на новые образцы вооружений необходимо «годами учиться на них работать».

Рахманин добавил, что у Киева «нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их». После этого телеведущая прервала его и сказала, что больше нет эфирного времени для разговора.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе для Киева «чрезвычайно плохая» и без помощи может стать ещё хуже.

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