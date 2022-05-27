Песков: переговоры заморожены по решению Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами с Украиной.

«Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной», — сказал Песков.

Он также отметил, что «в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу».

«Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.