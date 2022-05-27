Песков: переговоры заморожены по решению Киева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами с Украиной.
Песков: переговоры заморожены по решению Киева
  • РИА Новости

«Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной», — сказал Песков.

Он также отметил, что «в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу».

«Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

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