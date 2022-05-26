Медведев: «польско-прусскому союзу» выгодно исчезновение Украины с политической карты
- РИА Новости
- © Юлия Зырянова
«Зеленскому подпел его германский коллега — канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла всё той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», — сказал он.
Медведев напомнил, что «польско-прусский союз» изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает «невменяемого Зеленского» ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям.
«(Им. — RT) очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс. Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось — известно», — подытожил зампред Совбеза в своём Telegram.
Ранее Шольц заявил, что Запад против навязывания мира на Украине на чужих условиях.
По его словам, «украинцы его не примут, и Запад не примет».