Канцлер Германии Олаф Шольц «подпел» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в частности, потому что «польско-прусскому союзу очень выгодно», если Украины как государства «на карте не будет». Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Зеленскому подпел его германский коллега — канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла всё той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», — сказал он.

Медведев напомнил, что «польско-прусский союз» изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает «невменяемого Зеленского» ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям.

«(Им. — RT) очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс. Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось — известно», — подытожил зампред Совбеза в своём Telegram.

Ранее Шольц заявил, что Запад против навязывания мира на Украине на чужих условиях.

По его словам, «украинцы его не примут, и Запад не примет».