Прокурор Молдавии заявил, что экс-президент Додон намеревался покинуть страну

Следствие нашло доказательства намерений обвиняемого в госизмене и коррупции экс-президента Молдавии Игоря Додона покинуть страну, заявил прокурор Пётр Ярмалюк.

«Существуют риски оказания влияния на следствие, совершения нового преступления и риск общественных беспорядков. Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж», — цитирует прокурора РИА Новости.

По словам Ярмалюка, у экс-президента Молдавии обнаружили денежные средства в иностранной валюте в крупном размере, которые указывают на намерения Додона покинуть Молдавию.

Ранее появилась информация, что он задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.

Сам экс-президент Молдавии сообщил, что у него есть необходимые объяснения, которые снимут с политика все обвинения по делу о коррупции и госизмене.