Лавров прокомментировал идею о рабочей группе по Украине с участием экс-генсека НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал информацию о том, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавит рабочую группу по подготовке гарантий безопасности Украине в контексте мирного урегулирования.

«Вот прошла информация, что бывший генсекретарь НАТО Андерс фог Расмуссен создаёт по просьбе украинцев какую-то группу, которая будет готовить гарантии Украине в контексте мирного урегулирования», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что изначальная концепция, которую продвигала украинская сторона, «заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса». Также эта концепция заключалась в том, что «одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определённые гарантии с полным учётом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона», добавил министр.

«Здесь теперь, как я уже сказал, от той концепции Киев отруливает. И, если Расмуссен был призван, чтобы слепить некие гарантии в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации, — ну, это тупиковое направление», — отметил Лавров.

Ранее украинские СМИ сообщили, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавят международную консультативную группу, которая будет представлять предложения по гарантиям безопасности для Киева.