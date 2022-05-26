Минобороны России показало захваченные десантниками укреплённые позиции ВСУ

Российское Минобороны опубликовало кадры захваченных укреплённых позиций войск Украины штурмовыми группами ВДВ.

В ведомстве отметили, что в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укреплённые полевые позиции украинских войск.

Подразделения разведки и расчёты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.