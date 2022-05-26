В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, ещё десять получили ранения

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За сутки вследствие обстрелов украинской армией территории Донецкой Народной Республики один мирный житель погиб, ещё десять получили ранения.
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, ещё десять получили ранения
  • РИА Новости

«С 08:00 25 мая до 08:00 26 мая в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб мирный житель и ещё десять человек получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики со ссылкой на данные МЧС ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня ранее заявили об обстреле Ясиноватой и Минерального со стороны украинских военных.

В результате удара ВСУ по Ясиноватой ранена мирная жительница.

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