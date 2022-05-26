В ДНР сообщили об обстреле Старомихайловки со стороны украинских военных
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Старомихайловки со стороны украинских военных.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка», — говорится в сообщении.
Было выпущено четыре мины калибра 120 мм.
Ранее стало известно об обстреле Ясиноватой и Минерального со стороны ВСУ.
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