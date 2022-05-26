В ДНР сообщили об обстреле Старомихайловки со стороны украинских военных

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Старомихайловки со стороны украинских военных.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка», — говорится в сообщении. Было выпущено четыре мины калибра 120 мм. Ранее стало известно об обстреле Ясиноватой и Минерального со стороны ВСУ.