Пушилин заявил о взятии под контроль более 50% территории Красного Лимана

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что под контролем сил ДНР и России находится более 50% территории Красного Лимана.
Пушилин заявил о взятии под контроль более 50% территории Красного Лимана
  • РИА Новости

Лидер ДНР рассказал, что военные подразделения республики и России зашли в город и уже начали проводить там зачистку.

«Поэтому, я думаю, остались считаные дни, когда можно считать Красный Лиман освобождённым населённым пунктом», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

24 мая Пушилин заявил, что 28 населённых пунктов на севере ДНР можно считать освобождёнными. Он отмечал, что идёт активная фаза освобождения города Красный Лиман. 

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