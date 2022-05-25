Пушилин заявил о взятии под контроль более 50% территории Красного Лимана
- РИА Новости
Лидер ДНР рассказал, что военные подразделения республики и России зашли в город и уже начали проводить там зачистку.
«Поэтому, я думаю, остались считаные дни, когда можно считать Красный Лиман освобождённым населённым пунктом», — приводит слова Пушилина РИА Новости.
24 мая Пушилин заявил, что 28 населённых пунктов на севере ДНР можно считать освобождёнными. Он отмечал, что идёт активная фаза освобождения города Красный Лиман.