Министерства юстиции России и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
- РИА Новости
Соглашение подписали министры юстиции Константин Чуйченко и Юрий Сироватко.
Как сообщается на сайте российского ведомства, программа сотрудничества подразумевает прохождение специалистами Минюста ДНР стажировок в центральном аппарате, а также подведомственных службах и учреждениях Минюста России.
Первая группа специалистов из ДНР начнёт обучение уже 30 мая 2022 года.
Чуйченко также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном Петербургском международном юридическом форуме, открытие которого запланировано на 29 июня в Санкт-Петербурге.