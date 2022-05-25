Министерства юстиции России и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

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RT
Минюст России и Минюст ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022 — 2023 годы. В рамках договорённостей запланировано 30 мероприятий по обмену опытом в профессиональной сфере.
Министерства юстиции России и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
  • РИА Новости

Соглашение подписали министры юстиции Константин Чуйченко и Юрий Сироватко.

Как сообщается на сайте российского ведомства, программа сотрудничества подразумевает прохождение специалистами Минюста ДНР стажировок в центральном аппарате, а также подведомственных службах и учреждениях Минюста России.

Первая группа специалистов из ДНР начнёт обучение уже 30 мая 2022 года.

Чуйченко также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном Петербургском международном юридическом форуме, открытие которого запланировано на 29 июня в Санкт-Петербурге.

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