Министерства юстиции России и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Минюст России и Минюст ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022 — 2023 годы. В рамках договорённостей запланировано 30 мероприятий по обмену опытом в профессиональной сфере.

Соглашение подписали министры юстиции Константин Чуйченко и Юрий Сироватко.

Как сообщается на сайте российского ведомства, программа сотрудничества подразумевает прохождение специалистами Минюста ДНР стажировок в центральном аппарате, а также подведомственных службах и учреждениях Минюста России.

Первая группа специалистов из ДНР начнёт обучение уже 30 мая 2022 года.

Чуйченко также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном Петербургском международном юридическом форуме, открытие которого запланировано на 29 июня в Санкт-Петербурге.