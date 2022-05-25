Минобороны России опубликовало новые кадры боевых вылетов ударных вертолётов Ка-52

Министерство обороны России опубликовало новое видео боевых вылетов ударных вертолётов Ка-52 в рамках спецоперации на Украине.

Отмечается, что российская авиация нанесла ракетные удары по укреплённым позициям и бронетехнике ВСУ с дистанции более 5 км.

Ранее Министерство обороны России показало видеозапись нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины.