«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в Молдавии.

Уточняется, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов.

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО «Молдовагаз» в соответствии с действующим законодательством обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — написал Чебан в своём Telegram.

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой продлить сроки проведения аудита долга.