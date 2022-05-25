«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране

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Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в Молдавии.
«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Уточняется, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов.

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО «Молдовагаз» в соответствии с действующим законодательством обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — написал Чебан в своём Telegram.

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой продлить сроки проведения аудита долга.

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