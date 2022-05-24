Российская авиация уничтожила склад со снарядами к американским гаубицам М777 на Украине

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российской авиацией склада со снарядами к американским гаубицам М777 в Раздоловке.
Российская авиация уничтожила склад со снарядами к американским гаубицам М777 на Украине
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«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражён один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М777 в Раздоловке», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по самоходному артиллерийскому дивизиону 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара, а также
по шести складам боеприпасов в районах Минькова, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана.

Ранее стало известно о сбитом в районе Краматорска украинском самолёте МиГ-29.

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