Российская авиация уничтожила склад со снарядами к американским гаубицам М777 на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российской авиацией склада со снарядами к американским гаубицам М777 в Раздоловке.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражён один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М777 в Раздоловке», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по самоходному артиллерийскому дивизиону 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара, а также

по шести складам боеприпасов в районах Минькова, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана.

Ранее стало известно о сбитом в районе Краматорска украинском самолёте МиГ-29.