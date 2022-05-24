В ДНР сообщили о двух пострадавших от обстрелов ВСУ мирных жителях за сутки

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В результате обстрелов со стороны украинской армии в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки пострадали два человека.
В ДНР сообщили о двух пострадавших от обстрелов ВСУ мирных жителях за сутки
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей — мужчины 1947 года рождения и женщины 1974 года рождения — в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

23 мая ранения при обстрелах со стороны украинских войск получили шесть мирных жителей ДНР.

Кроме того, повреждены 17 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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