В ДНР сообщили о двух пострадавших от обстрелов ВСУ мирных жителях за сутки

В результате обстрелов со стороны украинской армии в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки пострадали два человека.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей — мужчины 1947 года рождения и женщины 1974 года рождения — в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

23 мая ранения при обстрелах со стороны украинских войск получили шесть мирных жителей ДНР.

Кроме того, повреждены 17 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.