В ДНР сообщили о двух пострадавших от обстрелов ВСУ мирных жителях за сутки
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«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей — мужчины 1947 года рождения и женщины 1974 года рождения — в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
23 мая ранения при обстрелах со стороны украинских войск получили шесть мирных жителей ДНР.
Кроме того, повреждены 17 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.