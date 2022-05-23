Корреспондент RT опубликовал снятое с помощью дрона видео с «Азовстали»

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал в своём Telegram-канале видео с территории «Азовстали», снятое с помощью дрона.

«Сняли для вас «Азовсталь», как её не снимал никто. Полетали дроном на бреющем полёте по цехам и территории завода», — рассказал он.

Корреспондент добавил, что журналисты продолжают продвигаться дальше по территории завода вместе с силами спецназа Донецкой Народной Республики.

Ранее корреспондент RT Борис Кузнецов показал, как выглядит бункерная зона металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, известная под названием «Труба».