Корреспондент RT опубликовал снятое с помощью дрона видео с «Азовстали»

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Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал в своём Telegram-канале видео с территории «Азовстали», снятое с помощью дрона.
Корреспондент RT опубликовал снятое с помощью дрона видео с «Азовстали»
  • РИА Новости

«Сняли для вас «Азовсталь», как её не снимал никто. Полетали дроном на бреющем полёте по цехам и территории завода», — рассказал он.

Корреспондент добавил, что журналисты продолжают продвигаться дальше по территории завода вместе с силами спецназа Донецкой Народной Республики.

Ранее корреспондент RT Борис Кузнецов показал, как выглядит бункерная зона металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, известная под названием «Труба».

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