Корреспондент RT опубликовал снятое с помощью дрона видео с «Азовстали»
- РИА Новости
«Сняли для вас «Азовсталь», как её не снимал никто. Полетали дроном на бреющем полёте по цехам и территории завода», — рассказал он.
Корреспондент добавил, что журналисты продолжают продвигаться дальше по территории завода вместе с силами спецназа Донецкой Народной Республики.
Ранее корреспондент RT Борис Кузнецов показал, как выглядит бункерная зона металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, известная под названием «Труба».