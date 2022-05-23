Глава Ингушетии: племянник Евкурова погиб в ходе спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом Калиматов сообщил в своём Telegram-канале. Его заявление приводит РИА Новости.
«Выражаю соболезнования заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», — заявил глава Ингушетии.
Он рассказал, что Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. По словам Калиматова, племянника Евкурова характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира».
Глава Ингушетии добавил, что Хамхоев погиб, защищая государственную целостность России.
Как говорится в сообщении на сайте правительства республики, Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая, его похоронили в Ингушетии.
В сообщении уточняется, что Юнус-Бек Евкуров присутствовал на похоронах Хамхоева.
Ранее сообщалось, что раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.