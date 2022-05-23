Глава Ингушетии: племянник Евкурова погиб в ходе спецоперации на Украине

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о гибели Адама Хамхоева, племянника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, в ходе спецоперации на Украине.

Об этом Калиматов сообщил в своём Telegram-канале. Его заявление приводит РИА Новости.

«Выражаю соболезнования заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», — заявил глава Ингушетии.

Он рассказал, что Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. По словам Калиматова, племянника Евкурова характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира».

Глава Ингушетии добавил, что Хамхоев погиб, защищая государственную целостность России.

Как говорится в сообщении на сайте правительства республики, Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая, его похоронили в Ингушетии.

В сообщении уточняется, что Юнус-Бек Евкуров присутствовал на похоронах Хамхоева.

Ранее сообщалось, что раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.