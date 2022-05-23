СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко по делу о нефтепроводе и закупке угля
- AFP
«Описывая сущность схемы (приватизации нефтепровода. — RT), Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко», — говорится в сообщении Telegram-канала СБУ.
Также в СБУ заявили, что задержанный раскрыл детали отладки в 2014—2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в ДНР и ЛНР.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позднее Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.