В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили за сутки по республике более 100 снарядов
- РИА Новости
«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что украинские военные обстреляли районы девяти населённых пунктов в ДНР.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града».