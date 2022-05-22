В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили за сутки по республике более 100 снарядов

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Украинские военные выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 100 снарядов и мин. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили за сутки по республике более 100 снарядов
  • РИА Новости

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что украинские военные обстреляли районы девяти населённых пунктов в ДНР.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града».

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