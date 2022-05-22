Мэр Сочи сообщил о прибытии в город Лукашенко на переговоры с Путиным

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о прибытии в город белорусского лидера Александра Лукашенко для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр Сочи сообщил о прибытии в город Лукашенко на переговоры с Путиным
  • AP

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он в Telegram.

Копайгородский отметил, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы «дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства».

Ранее стало известно, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

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