Мэр Сочи сообщил о прибытии в город Лукашенко на переговоры с Путиным
- AP
«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он в Telegram.
Копайгородский отметил, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы «дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства».
Ранее стало известно, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.