Мэр Сочи сообщил о прибытии в город Лукашенко на переговоры с Путиным

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о прибытии в город белорусского лидера Александра Лукашенко для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он в Telegram.

Копайгородский отметил, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы «дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства».

Ранее стало известно, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.