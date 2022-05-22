Путин поучаствует в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции

Российский президент Владимир Путин поучаствует в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

РИА Новости

Форум состоится на следующей неделе в Бишкеке. Ранее сообщалось также, что Путин 25 мая примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам.