Путин поучаствует в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции
Российский президент Владимир Путин поучаствует в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
- РИА Новости
Форум состоится на следующей неделе в Бишкеке.
Ранее сообщалось также, что Путин 25 мая примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам.
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